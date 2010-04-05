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222EL1SB/00
شاشة LED: لم يكن مستوى التباين يومًا بهذه الجودة!!
تأتي شاشة LED الصديقة للبيئة هذه بمعدل تباين مذهل يبلغ 1000000:1. فمع إدخالات VGA، والألوان الطبيعية، وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 222EL1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك
56 سم/22 بوصة، w E-line
دقة Full HD 1920x1080
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.
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