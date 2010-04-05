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شاشة LED

222EL1SB/00

شاشة LED: لم يكن مستوى التباين يومًا بهذه الجودة!!

تأتي شاشة LED الصديقة للبيئة هذه بمعدل تباين مذهل يبلغ 1000000:1. فمع إدخالات VGA، والألوان الطبيعية، وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 222EL1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة LED: لم يكن مستوى التباين يومًا بهذه الجودة!!

  • 56 سم/22 بوصة، w E-line

  • دقة Full HD 1920x1080

تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

تصميم صغير الحجم يتناسب مع أي أسلوب حياة

شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

المواصفات التقنية

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