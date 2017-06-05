ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
243V5QHABA/56
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور زاهية على شاشة Philips هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
23,6 بوصات / 59,9 سم
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
المراجعات
تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse