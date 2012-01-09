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    Brilliance شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    248X3LFHSB/00

    لا ترهق نظرك

    تتميّز شاشة LightFrame 2 المبتكرة من Philips بحافة فريدة، وهي تبعث ضوءًا أزرق فاتحًا بطول موجي محدد، للتخفيف من تعب العينَين وتحسين التركيز، ومنحك بالتالي شعورًا أفضل بالرفاه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Brilliance شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

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    لا ترهق نظرك

    شاشة Lightframe مبتكرة للتقليل من تعب العينَين

    • LightFrame 2™‎
    • 23,6 بوصات / 60 سم
    SmartImage محسّنة لسهولة الاستخدام

    SmartImage محسّنة لسهولة الاستخدام

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    SmartKolor لصور غنية ومفعمة بالحياة

    SmartKolor لصور غنية ومفعمة بالحياة

    SmartKolor هي تقنية امتداد ألوان متميّزة يمكنها تحسين مجموعة الألوان على الشاشة. ومن خلال تعزيز مستوى كسب ألوان RGB، تسمح لك هذه الميزة بالحصول على صور غنية ومفعمة بالحياة لصور ومقاطع فيديو استثنائية.

    SmartTxt لتجربة قراءة محسنة

    SmartTxt لتجربة قراءة محسنة

    SmartTxt عبارة عن خوارزمية متطورة، تحسّن قراءة التطبيق المستند إلى نصوص، مثل مستندات PDF أو الكتب الإلكترونية التي تستلزم عادة تركيزًا أكبر.

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال "الواجهة المتعددة الوسائط بدقة عالية" (HDMI) وإشارات مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة، ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV، بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والفيديو A/V وكاميرات الفيديو.

    تقنية LightFrame™‎ المبتكرة لتوفير الراحة لعينَيك

    بفضل تقنية LightFrame الفريدة من نوعها، لا تزال Philips تتتبّع التقليد الذي يسخّر الابتكار لاستخدام مفيد. تستند تقنية LightFrame إلى المعتقد العلمي الذي يفيد بأنّ تمرير ضوء أزرق عبر المستقبِل الثالث في العين ينعش ساعتك البيولوجية، ويجدد طاقتك، ويمنحك شعوراً أفضل بالرفاه. ومن خلال استخدام مواد حصرية تم تطويرها خصيصاً، تبثّ شاشة LightFrame من Philips ضوءاً أزرق بطول موجي محدد من حافتها لتساعدك على الحدّ من تعب العينَين وتحسين تركيزك حتى بعد قضاء فترات طويلة أمام الشاشة.

    تقنية LED لصور تنبض بالحياة

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية

    "تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,6 بوصات / 59,9 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,272 x ‏0,272 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      300  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      SmartResponse
      2 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • HDMI عدد 2
      • VGA (تناظري)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت HDMI

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7‏/Vista‏/XP
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • الإدخال
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • LightFrame
      • القائمة/موافق
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      تسهيلات أخرى
      قفل Kensington

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/+20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • 240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
      • خارجي
      وضع إيقاف التشغيل
      <0.3 واط
      وضع التشغيل
      16,72 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
      وضع الاستعداد
      <0.3 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      578 x‏ 443‏ x‏ 194  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      630 x‏ 518‏ x‏ 120  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      578 x‏ 369‏ x‏ 40  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      6,30  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      5,10  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.60  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EPEAT فضي
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • الحاوية

      إنهاء
      لامع
      القائمة
      أسود مع قاعدة مصنوعة من سبائك الألومينيوم
      الحافة الأمامية
      أزرق فاتح
      الغطاء الخلفي
      أسود

    Badge-D2C

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