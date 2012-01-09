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لا ترهق نظرك
تتميّز شاشة LightFrame 2 المبتكرة من Philips بحافة فريدة، وهي تبعث ضوءًا أزرق فاتحًا بطول موجي محدد، للتخفيف من تعب العينَين وتحسين التركيز، ومنحك بالتالي شعورًا أفضل بالرفاه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
SmartKolor هي تقنية امتداد ألوان متميّزة يمكنها تحسين مجموعة الألوان على الشاشة. ومن خلال تعزيز مستوى كسب ألوان RGB، تسمح لك هذه الميزة بالحصول على صور غنية ومفعمة بالحياة لصور ومقاطع فيديو استثنائية.
SmartTxt عبارة عن خوارزمية متطورة، تحسّن قراءة التطبيق المستند إلى نصوص، مثل مستندات PDF أو الكتب الإلكترونية التي تستلزم عادة تركيزًا أكبر.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال "الواجهة المتعددة الوسائط بدقة عالية" (HDMI) وإشارات مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة، ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV، بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والفيديو A/V وكاميرات الفيديو.
بفضل تقنية LightFrame الفريدة من نوعها، لا تزال Philips تتتبّع التقليد الذي يسخّر الابتكار لاستخدام مفيد. تستند تقنية LightFrame إلى المعتقد العلمي الذي يفيد بأنّ تمرير ضوء أزرق عبر المستقبِل الثالث في العين ينعش ساعتك البيولوجية، ويجدد طاقتك، ويمنحك شعوراً أفضل بالرفاه. ومن خلال استخدام مواد حصرية تم تطويرها خصيصاً، تبثّ شاشة LightFrame من Philips ضوءاً أزرق بطول موجي محدد من حافتها لتساعدك على الحدّ من تعب العينَين وتحسين تركيزك حتى بعد قضاء فترات طويلة أمام الشاشة.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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