هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة
تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.
شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس
تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.
مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة
يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.
تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة
رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.
SmartImage Lite لإعدادات صورة محسّنة بسهولة
SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.
شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.
يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات الممكّنة لاستخدام MHL، يرجى العودة إلى www.mhlconsortiun.org
وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (BW).
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "AH-IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.