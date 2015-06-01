تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.