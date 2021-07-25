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  • تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود

    شاشة LCD

    271E9/89

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود

    تمنحك شاشة E Line العصرية هذه تجربة مشاهدة تتخطى كل الحدود. تتيح لك زاوية العرض العريضة الاستمتاع بجودة الصور نفسها بألوانها الزاهية وتفاصيلها الواضحة من أي زاوية عرض أمامية، كذلك، تعزّز التقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue راحة العينَين.

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    شاشة LCD

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    تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود

    • E Line
    • 27 بوصة (68,6 سم)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

    ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

    ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

    شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

    تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية الأساسية

    "تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كذلك، يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ من استخدام المواد السامة كالرصاص مثلًا إلى حد كبير، أو عدم استخدامها على الإطلاق. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ الاستغناء عنه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      27 بوصة / 68,6 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,311 × 0,311 مم
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      ألعاب SmartImage
      الدقة القصوى
      1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      597,9 (أفقي) x‏ 336,3 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 76 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      82 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      تقنية AMD FreeSync™‎
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • HDMI عدد 2
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت HDMI

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • القائمة
      • السطوع
      • الإدخال
      • ألعاب SmartImage
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • البولندية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • خارجي
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      < 0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      24,53 واط (نموذجي)
      وضع الاستعداد
      < 0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      610 x‏ 455 x‏ 176  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      656 x‏ 508 x‏ 130  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      610 x‏ 363 x‏ 35  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      5,63  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3,89  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.42  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • RoHS
      • خالية من مادة الزئبق
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • علامة CE
      • CB

    • الحاوية

      اللون
      أسود / رمادي معدني
      إنهاء
      لامع

    Badge-D2C

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    • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
    • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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