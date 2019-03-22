مصطلحات البحث

AR
EN
  • شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    BHS378/00

    شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات LED لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط، ولمنح شعرك لمعانًا متألقًا مع الأيونات.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة تمليس الشعر
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    • تقنية ThermoProtect
    • عناية أيونية لشعر لامع
    • لوحان مع طبقة من الكيراتين
    • 6 إعدادات LED لدرجة الحرارة
    تقنية ThermoProtect

    تقنية ThermoProtect

    تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.

    نطاق درجة الحرارة من 160 ولغاية 230 درجة مئوية

    نطاق درجة الحرارة من 160 ولغاية 230 درجة مئوية

    اختر من نطاق درجة الحرارة الذي يتراوح بين 160 ولغاية 230 درجة مئوية، لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

    6 إعدادات LED لدرجة الحرارة، لتحكّم دقيق

    6 إعدادات LED لدرجة الحرارة، لتحكّم دقيق

    إعدادات متغيرة من 160 إلى 230 درجة مئوية مع تأشير LED لتحكّم دقيق. يمكن استخدام درجات الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً. استمتعي بتسريح دقيق لشعر محمي.

    لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

    لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

    يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    يتميّز جهاز التسريح بوظيفة إيقاف تشغيل تلقائي للاستخدام الآمن. يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      الفولتية
      110-240  فولت
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      نوع التحكّم بالحرارة
      لسان مع مؤشر LED
      ألواح طويلة
      28‏X‏100 مم
      درجة حرارة التسريح
      160 درجة مئوية - 230 درجة مئوية

    • الميزات

      سلك دوّار
      نعم
      ضوء جهوزية الاستخدام
      نعم
      ألواح مادية
      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      قفل اللوح
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.