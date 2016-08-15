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  • تباهي بجمال شعرك بفضل العناية المتطورة تباهي بجمال شعرك بفضل العناية المتطورة تباهي بجمال شعرك بفضل العناية المتطورة

    StraightCare جهاز تمليس الشعر

    BHS674/00

    تباهي بجمال شعرك بفضل العناية المتطورة

    احصلي على شعر مالس بسهولة تامة بفضل جهاز تمليس الشعر الجديد الذي نقدّمه. يضمن كل من الترطيب الأيوني واللوحَين المطليَين بالسيراميك الحصول على شعر محمي ولامع وخالٍ من التجعيدات. وتسمح لك الحرارة المرتفعة التي تبلغ 220 درجة مئوية الحصول على نتائج رائعة بتمريرة واحدة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StraightCare جهاز تمليس الشعر

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    تباهي بجمال شعرك بفضل العناية المتطورة

    • 10 إعدادات رقمية
    • مصممة خصيصًا لكل أنواع الشعر
    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    لوحان طويلان جدًا (105 مم) لعملية تمليس سريعة وسهلة

    لوحان طويلان جدًا (105 مم) لعملية تمليس سريعة وسهلة

    يتمتّع لوحا التمليس بطول احترافي يبلغ 105 مم، لعملية تمليس أسرع وأسهل.

    طلاء من السيراميك لانزلاق سلس وللوقاية من إلحاق الضرر بشعرك

    طلاء من السيراميك لانزلاق سلس وللوقاية من إلحاق الضرر بشعرك

    يحمي اللوحان المطليان بالسيراميك الناعم شعرك من التعرض للتلف أثناء التسريح وذلك بفضل انزلاقهما السلس.

    10 إعدادات رقمية لدرجات الحرارة، لتحكّم مثالي

    10 إعدادات رقمية لدرجات الحرارة، لتحكّم مثالي

    تتميّز الشاشة الرقمية بـ 10 إعدادات لدرجة الحرارة تصل إلى 220 درجة مئوية، ما يمنحك تحكّمًا كاملاً لضبط درجة الحرارة بحسب نوع شعرك، وللحصول على شعر مثالي بتمريرة واحدة.

    رأس بارد لتمويج الشعر وتجعيده بسهولة

    رأس بارد لتمويج الشعر وتجعيده بسهولة

    صُنع رأس جهاز تجعيد الشعر هذا من مادة خاصة تعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وابتكار تموجات جميلة وتسريحات متموّجة.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صُممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      فولتية
      110-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      نوع المسخّن
      مسخّن ذو أداء عالٍ
      حجم لوح التسخين
      25x105 مم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم، بعد 30 دقيقة

    • الميزات

      طبقة من السيراميك
      نعم
      سلك دوّار
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      نعم

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