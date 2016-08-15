BHS674/00
تباهي بجمال شعرك بفضل العناية المتطورة
احصلي على شعر مالس بسهولة تامة بفضل جهاز تمليس الشعر الجديد الذي نقدّمه. يضمن كل من الترطيب الأيوني واللوحَين المطليَين بالسيراميك الحصول على شعر محمي ولامع وخالٍ من التجعيدات. وتسمح لك الحرارة المرتفعة التي تبلغ 220 درجة مئوية الحصول على نتائج رائعة بتمريرة واحدة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يتمتّع لوحا التمليس بطول احترافي يبلغ 105 مم، لعملية تمليس أسرع وأسهل.
يحمي اللوحان المطليان بالسيراميك الناعم شعرك من التعرض للتلف أثناء التسريح وذلك بفضل انزلاقهما السلس.
تتميّز الشاشة الرقمية بـ 10 إعدادات لدرجة الحرارة تصل إلى 220 درجة مئوية، ما يمنحك تحكّمًا كاملاً لضبط درجة الحرارة بحسب نوع شعرك، وللحصول على شعر مثالي بتمريرة واحدة.
صُنع رأس جهاز تجعيد الشعر هذا من مادة خاصة تعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وابتكار تموجات جميلة وتسريحات متموّجة.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صُممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.
المواصفات الفنية
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