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  • نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    Series 1200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP1221/20

    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بالمذاق والرائحة اللذيـذة للقهوة المحضرة من الحبوب الطازجة، بدرجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التحضير الذكي لدينا. يتيح لك جهاز إعداد رغوة الحليب الكلاسيكي إعداد كابتشينو أو لاتيه ماكياتو بنعومة حريرية وبكل سهولة. فلتر مياه AquaClean (رقم براءة الاختراع: EP1498060B1) غير مضمن.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 1200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    • نوعان من المشروبات
    • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
    • أسود غير لامع
    • شاشة لمس
    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

    إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

    أصبح من السهل تنظيف آلة تحضير القهوة والحفاظ عليها بفضل البرنامج التلقائي الذي ينبّهك عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات الكلسية. ويمكنك أيضًا ضبط وتيرة هذه العملية لتتناسب مع مستوى عسر المياه في منزلك.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      كبسة زر
      نوع المنتج
      آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
      المشروبات
      الإسبريسو، المياه الساخنة، القهوة
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      2
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مدمجة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      12
      سعة حاوية الحبوب
      275 جم
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      سعة خزان المياه
      1,8 لتر
      ملفات التعريف
      لا
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      واجهة
      شاشة لمس سهلة الاستخدام
      الكفالة
      2 عاماً
      إمكانية الاتصال
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      433 مم
      عرض المنتج
      246 مم
      ارتفاع المنتج
      371 مم
      وزن المنتج
      7,5 كجم
      طول الحزمة
      491,5 مم
      عرض الحزمة
      287,5 مم
      ارتفاع الحزمة
      487 مم
      وزن الحزمة
      10-12,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      • أقراص إزالة زيت القهوة
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فلتر AquaClean
      الملحقات المتعلقة 2
      عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبريسو
      الملحقات المتعلقة 3
      فرشاة تنظيف
      الملحقات ذات الصلة 4
      مادة تشحيم مجموعة آلة Philips brew
      الملحقات ذات الصلة 5
      ملعقة قياس

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التغليف
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      رومانيا

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0.2 واط
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      لفترة قبل الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد
      30 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
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