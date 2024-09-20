Series 1200آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
EP1221/20
نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة
استمتع بالمذاق والرائحة اللذيـذة للقهوة المحضرة من الحبوب الطازجة، بدرجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التحضير الذكي لدينا. يتيح لك جهاز إعداد رغوة الحليب الكلاسيكي إعداد كابتشينو أو لاتيه ماكياتو بنعومة حريرية وبكل سهولة. فلتر مياه AquaClean (رقم براءة الاختراع: EP1498060B1) غير مضمن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Series 1200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.
يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام
استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.
يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice
يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.
درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**
يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.
تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة
أصبح من السهل تنظيف آلة تحضير القهوة والحفاظ عليها بفضل البرنامج التلقائي الذي ينبّهك عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات الكلسية. ويمكنك أيضًا ضبط وتيرة هذه العملية لتتناسب مع مستوى عسر المياه في منزلك.
قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة
للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.
تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean
عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة
يمكن ضبط المطاحن المتينة التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.