أكثر نعومة على الشعر بمرتين بفضل ألواح السيراميك الناعمة والسلسة

يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. وقد تمت معالجة ألواح SilkySmooth بعناية لتعزيز خصائص انزلاق السيراميك وعنايته، مما يمنحكِ شعرًا لامعًا مثاليًا.