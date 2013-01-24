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Care SilkySmooth

HP8333/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات
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    Care SilkySmooth

    HP8333/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات

    يحتوي جهاز تمليس الشعر Philips Care على لوحات ملساء فريدة من نوعها، وبالتالي فإنها تخفض من درجة الاحتكاك بشكل كبير وتحول دون تقصف الشعر وتعطي شعرك لمعة ناعمة وصحية إكتشف كلّ المميزات

    Care SilkySmooth

    تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات

    يحتوي جهاز تمليس الشعر Philips Care على لوحات ملساء فريدة من نوعها، وبالتالي فإنها تخفض من درجة الاحتكاك بشكل كبير وتحول دون تقصف الشعر وتعطي شعرك لمعة ناعمة وصحية إكتشف كلّ المميزات

    تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات

    يحتوي جهاز تمليس الشعر Philips Care على لوحات ملساء فريدة من نوعها، وبالتالي فإنها تخفض من درجة الاحتكاك بشكل كبير وتحول دون تقصف الشعر وتعطي شعرك لمعة ناعمة وصحية إكتشف كلّ المميزات

    Care SilkySmooth

    تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات

    يحتوي جهاز تمليس الشعر Philips Care على لوحات ملساء فريدة من نوعها، وبالتالي فإنها تخفض من درجة الاحتكاك بشكل كبير وتحول دون تقصف الشعر وتعطي شعرك لمعة ناعمة وصحية إكتشف كلّ المميزات

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      تمليس لطيف على الشعر مع لمعان الأيونات

      جهاز تمليس الشعر مع ألواح ناعمة

      • ألواح من السيراميك
      • 140 - 220 درجة مئوية
      • تنعيم أيوني
      أكثر نعومة على الشعر بمرتين بفضل ألواح السيراميك الناعمة والسلسة

      أكثر نعومة على الشعر بمرتين بفضل ألواح السيراميك الناعمة والسلسة

      يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. وقد تمت معالجة ألواح SilkySmooth بعناية لتعزيز خصائص انزلاق السيراميك وعنايته، مما يمنحكِ شعرًا لامعًا مثاليًا.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      تحكم دقيق في درجة الحرارة المتغيرة البالغة 220 درجة مئوية

      تحكم دقيق في درجة الحرارة المتغيرة البالغة 220 درجة مئوية

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        درجة الحرارة القصوى
        220  درجة مئوية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        نوع السخّانة
        PTC
        فولتية
        110-240  فولت

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        SilkySmooth Ceramic
        سلك دوّار
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        مستقيم
        سماكة الشعر
        • متوسط
        • سميك
        • رفيع
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        • قصير

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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