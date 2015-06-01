HP8655/03
أكثر كثافة مع عناية
جفاف وتصفيف في نفس الوقت - يسمح لك Philips ProCare airstyler الجديد بابتكار تصفيفات طبيعية جميلة، مع توفير أقصى درجات الرعاية لشعرك. يعمل مكثف الحجم الفريد على إضفاء المزيد من الكثافة في المكان الذي تريدينه في شعرك، ومن الجذور مباشرةً.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمنحك سلك الطاقة الطويل مرونة قصوى.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
يعمل هذا المجفف بقوة 1000 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.
تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.
يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
إن إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بلطف للحد من تعرضه للضرر. وتناسب هذه الوظيفة كل أنواع الشعر بشكل عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!
يسمح لك مكثّف الحجم الفريد والمبتكر بزيادة كثافة شعرك في المكان المطلوب فحسب، أي في الجذور.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
تشتمل الفُرَش على طبقة من السيراميك لمنع التجفيف الزائد. وتساعد في توزيع الحرارة بشكل أكثر تساويًا وتجنب المناطق الساخنة على الشعر التي تؤدي إلى تعرضه للحرارة الزائدة والتجفيف الزائد.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.
الملحقات
المواصفات الفنية
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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