شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي

تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بتجفيف شعرك وتسريحه في الوقت نفسه، مع توفير عناية قصوى بشعرك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الأربعة لتسهيل الحصول على تسريحات طبيعية ورائعة.