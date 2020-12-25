HP8663/00R1
شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي
تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بتجفيف شعرك وتسريحه في الوقت نفسه، مع توفير عناية قصوى بشعرك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الأربعة لتسهيل الحصول على تسريحات طبيعية ورائعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لكل شركة تعريفها الخاص للتجديد. في Philips، نقوم غالبًا بتجديد المنتجات التي يُعيدها إلينا العملاء خلال 30 يومًا من الشراء أو من خلال برامج الاشتراك لدينا. نتيجةً لذلك، تكون معظم المنتجات غير مُستخدَمة أو مُستخدَمة بشكلٍ طفيف.
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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يتم شحن المنتجات في علبها الأصلية أو علب عادية مُعاد تدويرها مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها.
سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.
ضمان عالمي لمدة سنتين.
تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.
جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.
يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي من دون أي تلف.
يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
بات من الممكن تجفيف الشعر من دون تطايره بفعل الشحنات الكهربائية، بفضل الترطيب الأيوني. تؤدي الأيونات المشحونة السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.
الملحقات
الطاقة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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