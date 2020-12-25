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  • شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي

    EssentialCare Airstyler

    HP8663/00R1

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بتجفيف شعرك وتسريحه في الوقت نفسه، مع توفير عناية قصوى بشعرك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الأربعة لتسهيل الحصول على تسريحات طبيعية ورائعة.

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    EssentialCare Airstyler

    ما المقصود بـ "المُجدَّد"؟

    لكل شركة تعريفها الخاص للتجديد. في Philips، نقوم غالبًا بتجديد المنتجات التي يُعيدها إلينا العملاء خلال 30 يومًا من الشراء أو من خلال برامج الاشتراك لدينا. نتيجةً لذلك، تكون معظم المنتجات غير مُستخدَمة أو مُستخدَمة بشكلٍ طفيف.

    ماذا تتوقع؟

    وظائف المنتج والضمان

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    المظهر

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    الملحقات

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    يتم شحن المنتجات في علبها الأصلية أو علب عادية مُعاد تدويرها مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها.

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    شعر منسدل ومجعد ومتموج بشكل طبيعي

    • EssentialCare
    • الأيونية
    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين.

    فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

    فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

    تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

    يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

    فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

    فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

    باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي من دون أي تلف.

    فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

    فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

    يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    بات من الممكن تجفيف الشعر من دون تطايره بفعل الشحنات الكهربائية، بفضل الترطيب الأيوني. تؤدي الأيونات المشحونة السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

    أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

    يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
      للحصول على شعر مموّج وكثيف عند الجذور
      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتمليس الشعر وتمويجه
      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة تمليس مسطحة
      لمظهر أملس طبيعي

    • الطاقة

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      800 واط

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      تقنية أيونية
      نعم

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