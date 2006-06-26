رؤوس حلاقة
حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على حلاقة ناعمة قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل نظام الرقع والقص Lift & Cut رأس واحد تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
نظام قص دقيق
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
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رؤوس حلاقة
رؤوس الحلاقة بكل حزمة
1 يناسب أنواع المنتجات
HQ6425
HQ6426
HQ6466
HQ6465
HQ6832
HQ6847
HQ6850
HQ6851
HQ6852
HQ6870
HQ6871
HQ6890
HQ6894
HQ7415
HQ7815
HQ7830
HQ7850
HQ7870
6828XL
6887XL
7610X
7616X
7866XL
7886XL
HQ662
HQ663
HQ664
HQ686
HQ665
HQ6825
HQ6826
HQ6827
HQ6828
HQ6830
HQ6848
HQ6865
HQ6867
HQ6885
HQ6888
HQ6889
HQ6893
HQ7405
HQ7615
HQ7616
HQ7617
HQ7814
HQ7816
HQ7817
HQ7820
HQ7821
HQ7825
HQ7829
HQ7845
HQ7864
HQ7865
HQ7868
HQ7885
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