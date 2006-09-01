HQ7240/16
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة Philips Norelco من السلسلة HQ7240 المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. حلاقة دقيقة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة دقيقة. حلاقة مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
النظام ثنائي الشفرات: الشفرة الأولى تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.
الملحقات
الطاقة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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