مصطلحات البحث

AR
EN
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ7240/16

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة Philips Norelco من السلسلة HQ7240 المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. حلاقة دقيقة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة دقيقة. حلاقة مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    ناعمة ومريحة

    تحلق أقصر الشعيرات

    نظام الرفع والقص الممتاز Super Lift & Cut

    نظام الرفع والقص الممتاز Super Lift & Cut

    النظام ثنائي الشفرات: الشفرة الأولى تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      30  دقيقة

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر الشحن
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      سلكي/لاسلكي
      جاري الشحن
      8 ساعات
      وقت الحلاقة
      10 أيام

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.