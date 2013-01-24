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7000 series

آلة حلاقة كهربائية

HQ7340
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة
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    7000 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ7340
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    7000 series آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    7000 series آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

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      ناعمة ومريحة

      تحلق أقصر الشعيرات

      • نظام قص دقيق
      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس حلاقة ناعمة

      رؤوس حلاقة ناعمة

      تمكّن ميزة النعومة على البشرة التي تتمتع بها رؤوس الحلاقة من philips هذه احتكاكًا ناعمًا مع البشرة لحلاقة مريحة.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        SkinComfort
        رؤوس حلاقة ناعمة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        8 ساعات
        وقت الحلاقة
        10 أيام
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لكر

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        30  دقيقة

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدال كل عام برأس HQ8

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فرشاة التنظيف
      • غطاء للحماية

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