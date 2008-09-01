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  • سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة. سريعة. كاملة. فعالة.

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ8270/17

    سريعة. كاملة. فعالة.

    تضم آلة الحلاقة الكهربائية من Philips المزوّدة برؤوس الحلاقة Speed-XL ذات المسارات الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

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    سريعة. كاملة. فعالة.

    • مع مؤشر مستوى البطارية
    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    تنظيف سريع مع طلاء مقاوم للبكتيريا

    يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    نظام Jet Clean

    نظام Jet Clean

    استخدم نظام Jet Clean لتنظيف الشفرات وتزييتها تلقائيًا. يقوم بشحن البطارية أيضًا بعد كل استخدام.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      الحامل
      قاعدة للشحن

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      50  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • لكر
      • شاشة بطلاء انعكاسي

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ9

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      قِفل للسفر
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • سلكي/لاسلكي
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      17 يومًا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل المستخدم
    • فرشاة التنظيف
    • غطاء للحماية
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • قاعدة للشحن
    • سلك الطاقة
    Badge-D2C

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