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  • عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط محمول باليد ProMix

    HR2531/00

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط محمول باليد ProMix

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    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    استمتع كل يوم بوجبات صحية محضّرة في المنزل وبدون مجهود

    • بديهي
    • استخدام سهل
    • قوي
    حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

    حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

    تتميّز الجهة السفلية من عمود الخلط الخاص بالخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد لمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط

    تصميم مريح

    تصميم مريح

    سيستمتع المستهلكون بالراحة وسهولة الاستخدام بفضل التصميم المتين والمريح

    تقنية الخلط المتطورة ProMix

    تقنية الخلط المتطورة ProMix

    تم تطوير ProMix من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت العريقة، وهي عبارة عن تقنية فريدة ومتطورة تستخدم شكلاً مثلثًا محددًا لإنشاء تدفق الطعام الأمثل والحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل أسرع وأكثر اتساقًا

    نظام تحرير بزر واحد

    نظام تحرير بزر واحد

    قم بتوصيل الملحقات وفصلها بسهولة للاستخدامات المتعددة بكبسة زر واحدة.

    محرك فعال بقوة 650 واط

    يضمن المحرك الفعال بقوة 650 واط عملية خلط فعالة لوجبات الطعام اليومية المحضّرة في المنزل

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      غير متوفر
      الوظائف
      خفق
      نوع المنتج
      خلاط يدوي
      عدد الحصص
      2
      أقدام مقاومة للانزلاق
      غير متوفر
      واجهة
      زر واحد للتشغيل/إيقاف التشغيل
      طول سلك الطاقة
      1.2 م
      مخزن لسلك الطاقة
      غير متوفر
      التقنية
      تقنية ProMix
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      كلا
      مصباح الطاقة
      كلا
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      كلا
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      بلاستيك من البولي بروبلين
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      15000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      كلا
      القدرة على سحق الثلج
      كلا
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 85 ديسيبل (A)
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      650
      الفولتية
      230
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      دورق
      الملحقات المتعلقة 1
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 2
      بطاقة الضمان

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      7.5
      عرض المنتج
      6.5
      ارتفاع المنتج
      38,1
      وزن المنتج
      0,751
      طول الحزمة
      19
      عرض الحزمة
      18
      ارتفاع الحزمة
      25
      وزن الحزمة
      1,404

    • متانة

      تخزين
      >75% محتوى معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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