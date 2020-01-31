هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع كل يوم بوجبات صحية محضّرة في المنزل وبدون مجهود
بديهي
استخدام سهل
قوي
حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة
تتميّز الجهة السفلية من عمود الخلط الخاص بالخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد لمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط
تصميم مريح
سيستمتع المستهلكون بالراحة وسهولة الاستخدام بفضل التصميم المتين والمريح
تقنية الخلط المتطورة ProMix
تم تطوير ProMix من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت العريقة، وهي عبارة عن تقنية فريدة ومتطورة تستخدم شكلاً مثلثًا محددًا لإنشاء تدفق الطعام الأمثل والحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل أسرع وأكثر اتساقًا