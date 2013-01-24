تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة متساوية بواسطة أحد أمشاط اللحية الخفيفة الأربعة. استخدم المشط بدقة 1 مم لتأثير اللحية النامية بعد الظهر ، والمشط بدقة 2 مم للحية خفيفة، والمشط بدقة 3 مم لتشذيب دقيق، والمشط بدقة 5 مم للحية خفيفة وطويلة.
حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!
لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.
تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق الوجه وحلاقته بشكل فعّال ومريح.
تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.
ركّب أحد الأمشاط القابلة للتثبيت للحصول على اللحية الخفيفة والمتساوية التي تريدها.
تم تصميم الشفرتين لأداء يدوم طويلاً. وللحصول على أداء مثالي، ما عليك سوى استبدال كل شفرة كل 4 أشهر*. إن عملية الاستبدال سهلة ولا تتطلب مجهودًا.
إن أداة OneBlade مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا الحلاقة مع رغوة أو بدونها، كما يحلو لك.
يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 60 دقيقة بعد شحن بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لـ 4 ساعات.
أداء التشذيب والحلاقة
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة
QP220/50
QP210/50