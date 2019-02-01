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  • حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S7960/17

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    منتجنا الأفضل للبشرة الحساسة

    • حلقات SkinGlide
    • شفرات GentlePresicion
    • مستشعر BeardAdapt
    • خطة الحلاقة الشخصية
    حلقات SkinGlide مع كريات مجهريّة لانزلاق أسلس

    حلقات SkinGlide مع كريات مجهريّة لانزلاق أسلس

    اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.

    آلة حلاقة للوجه لحلاقة دقيقة وحساسة في الوقت نفسه

    آلة حلاقة للوجه لحلاقة دقيقة وحساسة في الوقت نفسه

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية للبشرة الحسّاسة مزوّدة بشفرات GentlePrecision لتقليل سحب البشرة أو شدّها أو التمرير المتكرر عليها، حتى عند استخدامها على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام.

    فعالية حتى على اللحية الكثيفة

    فعالية حتى على اللحية الكثيفة

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية هذه مزوّدة بمستشعر BeardAdapt الذي يستشعر كثافة لحيتك، ثم يضبط الطاقة الضرورية للعملية التي تقوم بها بشكل تلقائي. سهولة تامة.

    نصائح تكيّفية حول الحلاقة، لأن كل بشرة مختلفة

    نصائح تكيّفية حول الحلاقة، لأن كل بشرة مختلفة

    عالج مشاكل البشرة، مثل الاحمرار أو الحريق بسبب الشفرة أو نمو الشعر تحت الجلد عبر تطبيق GroomTribe المتصل ومع خطة شخصية تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية. تتبّع تقدمك في كل عملية حلاقة وطوّر روتين وتقنية حلاقة تناسبانك.

    رؤوس Flex تتحرك باتجاهات متعددة لتقليل إجهاد البشرة

    رؤوس Flex تتحرك باتجاهات متعددة لتقليل إجهاد البشرة

    اتبع منحنيات وجهك وعنقك بلطف مع رؤوس آلة الحلاقة الدقيقة التي تتحرك بسهولة على كل المنحنيات. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، ما يُعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة والتقليل من تهيّج البشرة.

    إعدادات حلاقة مصممة للبشرة الحساسة

    إعدادات حلاقة مصممة للبشرة الحساسة

    لا تساوم على راحة بشرتك على الإطلاق بفضل إعدادات السرعة للبشرة العادية والحساسة والحساسة جدًا. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق GroomTribe للحصول على توصية مخصصة.

    تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

    تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

    قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick مع 5 إعدادات طول

    أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick مع 5 إعدادات طول

    غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، من لحية خفيفة مثالية إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة، أو استخدم أداة التحديد لتشذيب اللحية أولاً قبل حلاقتها. كذلك، تمنع الرؤوس والأمشاط المستديرة تهيّج البشرة.

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    استمتع بما يصل إلى 50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن كاملة.

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    يمكنك شحن آلة الحلاقة من Philips بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.

    يكفي تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق لعملية حلاقة واحدة

    هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة حلاقة الوجه بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لعملية حلاقة كاملة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر
      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      SmartClick
      • أداة تسريح اللحية
      • فرشاة تنظيف
      أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
      نعم
      ملحقات قابلة للتثبيت
      أداة تسريح اللحية

    • البرامج

      تحديث البرنامج
      تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء
      التطبيق
      GroomTribe
      التوافق مع الهواتف الذكية
      متوافقة مع مجموعة واسعة من أجهزة iPhone وAndroid™‎. تتوفر معلومات إضافية على philips.com/s7000-support.
      Bluetooth®‎
      الإصدار 4.1 مع نطاق 10 أمتار

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      50 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      طاقة الاستعداد
      0.15  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رؤوس SH70 البديلة
      يجب الاستبدال كل سنتَين

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      شفرات GentlePresicion
      SkinComfort
      • حلقات SkinGlide
      • خطة الحلاقة الشخصية
      • إعدادات الحلاقة الحساسة
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      تتبع دقيق
      ContourDetect تتحرك باتجاهات متعددة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      شاشة العرض
      • مؤشر فصل الآلة لاستخدمها
      • مؤشر بطارية أحادي المستوى
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط

    Badge-D2C

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