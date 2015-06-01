SC1996/60
الطريقة المثالية لمنع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم والوجه على حد سواء. وتحافظ النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
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يرسل Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة إلى جذور الشعر. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ولا ينمو مجددًا. ويؤدي تكرار هذه العملية بانتظام إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كل يوم.
أظهرت الدراسات السريرية التي قمنا بها انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر وذلك مع استخدام النظام بشكل غير مكثّف، ما يصل إلى أربع مرات كل أسبوعين، الأمر الذي أدى إلى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للمحافظة على هذه النتائج، كرّري العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت بين العلاجات بالاستناد إلى سرعة نمو الشعر لكل شخص.
يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.
يمكّنك الملحق الكبير للجسم من إزالة الشعر بطريقة أسرع على المناطق الأكبر مثل الرجلين.
يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة وبشكل مستمر.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح استبدال أو جيل.
يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
يمكنك استخدامه بكل ثقة لإزالة الشعر في مختلف مناطق الجسم. أما الملحق الكبير للجسم (4 سم²) فيمكّنك من إزالة الشعر بسرعة في المناطق الكبيرة مثل الساقَين. ويقوم ملحق الدقة المزوّد بفلتر ضوء بتوفير المزيد من الحماية للاستخدام على الشفة العليا والذقن والخدين.
يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.
يطلعك جهاز استشعار لون البشرة الفريد على لون البشرة التي تم علاجها في بدء كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة لمزيد من الأمان. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لجهاز Lumea Essential، سيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.
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إعدادات قابلة للضبط والأمان
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