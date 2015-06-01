SCD290/01
الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة
مجموعة عملية تضمّ 4 رضّاعات من نوع Natural (2 بسعة 4 أونصات و 2 بسعة 9 أونصات)، ورضّاعة وفرشاة لتنظيف الحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. تجعل الرضّاعة الجديدة الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر إذ إنها تجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالرضّاعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.
توفر البتلات داخل الحلمة مزيدًا من النعومة والمرونة من دون انقباض الحلمة؛ ومن ثم سيستمتع طفلك برضاعة مريحة ومُرضية بدرجة أكبر.
يسهم التصميم المزوّد بصمام مبتكر مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
تتميز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهل حملها والإمساك بها في أي اتجاه لتوفير الراحة القصوى، حتى ليدَي الطفل الصغيرتين.
إنّ حلمة الرضاعة الشفافة ملائمة لأسنان الطفل وفمه وقابلة للانقباض والانبساط وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. اللهّايات مصنوعة كلها من السيليكون ولا طعمة ورائحة لها.
تتوافق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة الرضّاعات من Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.
بفضل رأس الفرشاة المقوّس وطرف المقبض المصمّم على نحو خاص، يمكن الوصول إلى الزوايا في كل الرضّاعات ذات الفتحة العريضة والحلمات ومنتجات الرضاعة لعملية تنظيف دقيقة.
توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.
إن رضّاعات Natural الجديدة من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
تصميم
الميزات
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
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