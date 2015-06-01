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  • الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

    SCD290/01

    الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    مجموعة عملية تضمّ 4 رضّاعات من نوع Natural‏ (2 بسعة 4 أونصات و 2 بسعة 9 أونصات)، ورضّاعة وفرشاة لتنظيف الحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. تجعل الرضّاعة الجديدة الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر إذ إنها تجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالرضّاعة.

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    Philips Avent طقم البداية الخاص بحديثي الولادة

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    الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة

    مجموعة مؤلفة من رضّاعة وحلمة ولهّاية

    • Natural
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    توفر البتلات داخل الحلمة مزيدًا من النعومة والمرونة من دون انقباض الحلمة؛ ومن ثم سيستمتع طفلك برضاعة مريحة ومُرضية بدرجة أكبر.

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    يسهم التصميم المزوّد بصمام مبتكر مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    تتميز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهل حملها والإمساك بها في أي اتجاه لتوفير الراحة القصوى، حتى ليدَي الطفل الصغيرتين.

    لهاية ملائمة لأسنان وفم الطفل

    لهاية ملائمة لأسنان وفم الطفل

    إنّ حلمة الرضاعة الشفافة ملائمة لأسنان الطفل وفمه وقابلة للانقباض والانبساط وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. اللهّايات مصنوعة كلها من السيليكون ولا طعمة ورائحة لها.

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة الرضّاعات من Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

    فرشاة للرضّاعة مع رأس فرشاة مقوّس لتنظيف سهل

    بفضل رأس الفرشاة المقوّس وطرف المقبض المصمّم على نحو خاص، يمكن الوصول إلى الزوايا في كل الرضّاعات ذات الفتحة العريضة والحلمات ومنتجات الرضاعة لعملية تنظيف دقيقة.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    هذه الرضاعات الخالية من مادة BPA*

    هذه الرضاعات الخالية من مادة BPA*

    إن رضّاعات Natural الجديدة من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • الميزات

      يمكن تعقيمها
      نعم

    • المادة

      الزجاجة
      • خالية من مادة BPA*
      • بولي بروبيلين
      حلمة
      • خالية من مادة BPA*
      • سيليكون

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      4  قطعة
      فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
      1  قطعة
      لهّاية شفافة
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • سهولة الحمل
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف

    • الزجاجة

      المادة
      خالية من مادة BPA*

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نظام متقدم مضاد للمغص
      رضاعة
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      • التقام بطريقة طبيعية
      حلمة
      • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
      • بتلات فريدة ومريحة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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