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Philips Avent

مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

SCF162/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • مستوحاة من الطبيعة مستوحاة من الطبيعة مستوحاة من الطبيعة
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    Philips Avent مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

    SCF162/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مستوحاة من الطبيعة

    قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

    مستوحاة من الطبيعة

    قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.

    مستوحاة من الطبيعة

    قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

    مستوحاة من الطبيعة

    قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية Avent من Philips.

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      مستوحاة من الطبيعة

      شفط أكثر. تخزين أسهل

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      كمية أكبر من الحليب في وقت أقل

      كمية أكبر من الحليب في وقت أقل

      لقد برهن شفط الحليب من الثديين في الوقت نفسه أنه أكثر فعالية من الشافطة المعتمدة في المستشفيات. وتُعدّ شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية من Philips Avent مثالية لتوفير الوقت.

      مريحة للغاية وفعالة

      مريحة للغاية وفعالة

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  قطعة
        كوب التخزين (240 مل/8 أونصات)
        5  قطعة

      • المحتويات

        قطع شافطة حليب الأم الشخصية
        2  قطعة

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