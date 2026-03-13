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  • جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    SCF281/03

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

    يُعتبر المعقّم بالبخار Avent من Philips الذي يمكن استخدامه في الميكروويف خيارًا رائعًا لعملية تعقيم سريعة وفعالة في المنزل وخارجه. يمكن تعقيم ما يصل إلى 4 رضّاعات أو منتجات Avent من Philips في دفعة واحدة، مع القضاء على ‎99,9% من الجراثيم في دقيقتَين فقط.

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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

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    جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

    للاستخدام في المنزل أو خارجه

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم العناصر في خلال دقيقتَين
    • يستوعب 4 رضّاعات Avent من Philips
    • يتناسب مع معظم أجهزة الميكروويف
    جهاز تعقيم بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف للتعقيم في خلال دقيقتَين فقط

    جهاز تعقيم بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف للتعقيم في خلال دقيقتَين فقط

    يمكن استخدام جهاز التعقيم بالبخار في الميكروويف لتعقيم رضّاعات الأطفال ومنتجات أخرى في خلال دقيقتَين فقط، وللقضاء على ‎99,9% من الجراثيم والبكتيريا. تعتمد فترة التعقيم بالتأكيد على قوة الميكروويف الكهربائية. تستغرق دورة التعقيم دقيقتَين إذا كانت القوة الكهربائية 1200-1850 واط و4 دقائق إذا كانت 850-1100 واط و6 دقائق إذا كانت 500-800 واط.

    يقضي على ‎99,9% من الجراثيم والبكتيريا

    يقضي على ‎99,9% من الجراثيم والبكتيريا

    إن جهاز التعقيم بالبخار الذي يمكن استخدامه في الميكروويف مثبت أنّه يقضي على ‎99,9% من الجراثيم والبكتيريا.

    تبقى المحتويات معقّمة لغاية 24 ساعة

    تبقى المحتويات معقّمة لغاية 24 ساعة

    تبقى المحتويات معقّمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً.

    يعقّم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض

    يعقّم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض

    يعقّم جهاز التعقيم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض. ويمكن تعقيم لغاية 4 رضّاعات أطفال Avent في الوقت عينه.

    تصميم خفيف الوزن لرضّاعات أطفال معقّمة أثناء التنقّل

    تصميم خفيف الوزن لرضّاعات أطفال معقّمة أثناء التنقّل

    بفضل تصميم جهاز التعقيم الخفيف الوزن والصغير، فهو سهل الحمل إلى أي مكان، سواء للعطل أو لزيارة الأنسباء، وغيره. أصبح بإمكانك الآن الحصول بسهولة على رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى المعقّمة.

    يتناسم مع معظم أجهزة الميكروويف في السوق

    يتناسم مع معظم أجهزة الميكروويف في السوق

    تم تصميم جهاز التعقيم الذي يمكن استخدامه في الميكروويف ليتناسب مع كل أجهزة الميكروويف في السوق ولتبقى رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى معقّمة أينما كنت.

    مشابك الأمان لإبقاء الغطاء مغلقًا بإحكام

    مشابك الأمان لإبقاء الغطاء مغلقًا بإحكام

    يشمل جهاز التعقيم الذي يمكن استخدامه في الميكروويف مشابك الأمان لإبقاء الغطاء مغلقًا بإحكام. وتضمن هذه المشابك إخراج جهاز التعقيم من الميكروويف بأمان وإبقاء رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى معقّمة وتمنع احتمال التعرض للحرق.

    يعقّم شافطات حليب الأم واللّهايات وأدوات تناول الطعام، بالإضافة إلى رضّاعات الأطفال

    يُمكن استخدام جهاز التعقيم لتعقيم شافطات حليب الأم واللّهايات وأدوات تناول الطعام ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى رضّاعات الأطفال.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      مدة التعقيم
      دقيقتان لقدرة 1200-1850 واط، و4 دقائق لقدرة 850-1100 واط و6 دقائق لقدرة 500-800 واط
      سعة المياه
      سعة 200 مل

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا
      الوزن
      740  غ

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      بولندا

    • محتويات العبوة

      جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
      1  قطعة
      ملاقط
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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