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  • عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
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    Philips Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

    SCF284/03

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

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    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    مرونة وسهولة في التعبئة

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم في غضون ستّ دقائق
    • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
    • تصميم 3 في 1 قابل للضبط
    تصميم نمطي لجهاز تعقيم 3 في 1

    تصميم نمطي لجهاز تعقيم 3 في 1

    يتميّز جهاز التعقيم بتصميم مؤلف من وحدات منفصلة، يسمح لك بوضع الرضّاعات والملحقات بمرونة تامة وتنظيمها بسهولة. بالتالي، يمكن تعبئته وإفراغه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يشغل الجهاز مساحة كبيرة في المطبخ.

    يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.

    تصميم واسع

    تصميم واسع

    يستوعب لغاية ست رضّاعات Avent ‏330 ملل/11 أونصة من Philips نوع Classic وNatural لتعقيمها في الوقت نفسه.

    يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

    يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      220-240  فولت

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      50-‏60 هرتز
      استهلاك الطاقة
      650  واط
      تصنيف السلامة
      الفئة 1

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      290 × 160 × 350 (عرض × عمق × ارتفاع)  ملليمترًا
      الوزن
      1.5  كلغ

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      تركيا

    • المادة

      بولي بروبيلين
      نعم

    • محتويات العبوة

      ملاقط
      1  قطعة
      جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
      قطعة واحدة

    • التوافق

      متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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