SCF292/13
تم تصميمها لتأمين الراحة
مضختنا الفريدة Out & About الخالية من مادة BPA مصممة مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.
بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.
يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
الطاقة
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محتويات العبوة
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