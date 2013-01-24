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Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية

SCF300/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً.
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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF300/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF300/20 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF300/20 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*. إكتشف كلّ المميزات

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF300/20 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF300/20 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*. إكتشف كلّ المميزات

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      شفط أكثر. سريعاً.

      شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

      • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      سهلة التجميع والاستعمال

      سهلة التجميع والاستعمال

      هادئة ويمكن حملها بسهولة

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة
        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  قطعة

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
            • مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.