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    Philips Avent SCF302/13 Single electronic breast pump

    SCF302/13

    التصنيف الإجمالي / 5
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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent SCF302/13 Single electronic breast pump

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    الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

    الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

    بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

    التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

    التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

    ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

    المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

    المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

    يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

    مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

    مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

    كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.

    شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

    يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

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