SCF330/60
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.
يمكن استخدام شافطة حليب الأم هذه مع منتجات أخرى لإطعام الطفل من مجموعة Philips Avent، بما فيها الرضّاعات من نوع Classic وحاويات تخزين الحليب. كما توفر Philips Avent مجموعة من الملحقات للعناية بالثدي لمساعدتك في القيام بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ولزيادة راحتك.
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسهّل اختيار وضعيتها المناسبة. بفضل مقبضها المصمم بشكل مريح، يمكن الإمساك بها بطريقة مريحة والتحكم الكامل أثناء شفط الحليب. يعني التصميم الصغير والخفيف الوزن أن شافطة حليب الأم هذه سهلة التخزين والنقل، مما يسهّل شفط الحليب أثناء التنقل بطريقة غير ملحوظة.
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.
يتم التنظيف بسهولة بفضل قلة عدد القطع المنفصلة. كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق.
تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.
شافطات حليب الأم
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الوظائف
مراحل التنمية
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