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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

SCF334/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
Avent
  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

    SCF334/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

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      مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

      شافطة حليب الأم مع وسادة تدليك

      • Natural
      • مع رضّاعتَين بسعة 4 أونصات
      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

      تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

      تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

      عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لتدفق الحليب بأكثر طريقة مريحة لك.

      وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

      وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

      تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

      سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

      سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

      مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.

      تصميم صغير وخفيف الوزن، مع حقيبة سفر مفيدة

      تصميم صغير وخفيف الوزن، مع حقيبة سفر مفيدة

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسّهل حملها ووضعها على الثدي. يمكن وضع وحدة القاعدة الصغيرة والخفيفة الوزن بسهولة في مكان يسهل الوصول إليه لتحكم كامل أثناء شفط الحليب. ولمزيد من الراحة عند التخزين والنقل، يمكن لفّ الأنبوب ببساطة حول وحدة القاعدة. تأتي شافطة حليب الأم مع حقيبة سفر عملية.

      تنظيف سهل بفضل قطع منفصلة قليلة

      يُعد التنظيف عملية سهلة بفضل عدد القطع المنفصلة القليل. لا يلامس الحليب الأنابيب ووحدة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، إن كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء القطع الكهربائية.

      تشغيل سهل بكبسة زر

      تعتبر شافطات حليب الأم الكهربائية الثنائية مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بانتظام. وفّري الوقت عبر شفط الحليب من الثديَين في الوقت نفسه وبطريقة مريحة.

      الحل الأمثل لتوفير وقت الأمهات

      ثبت أن عملية شفط الحليب من الثديَين في الوقت نفسه أكثر فعالية وقد تعزز قدرتك على زيادة إنتاج حليب الرضاعة.*

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • المواد

        شافطة حليب الأم
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير
        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        2  قطعة
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        2  قطعة
        حقيبة سفر
        1  قطعة

      • المحتويات

        حزم ضمادات ثدي نموذجية
        2 (ضمادتان نهاريتان وضمادتان ليليتان)  قطعة
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        2  قطعة
        وسادة ذات حجم قياسي
        2  قطعة
        هيكل شافطة حليب الأم
        2  قطعة
        وحدة القاعدة بما في ذلك الأنبوب
        1  قطعة
        غشاء مرن احتياطي
        2  قطعة
        غطاء للسفر
        2  قطعة

      • شافطة حليب الأم

        المواد
        خالية من مادة BPA*
        استخدام شافطة حليب الأم
        • سهولة التجميع
        • تنظيف سهل
        • مجموعة متوافقة بشكل كامل

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم
        الإعدادات
        • 3 إعدادات للشفط
        • وضع تحفيز واحد
        كمية أكبر من الحليب في وقت أقل
        الحل الأمثل لتوفير الوقت

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
            • *دراسة اختبارية منظّمة عشوائيًا لمقارنة طرق شفط الحليب بعد الولادة قبل الأوان (Jones et al ADC 2001؛85:F91).