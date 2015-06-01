SCF334/02
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.
عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لتدفق الحليب بأكثر طريقة مريحة لك.
تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.
مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسّهل حملها ووضعها على الثدي. يمكن وضع وحدة القاعدة الصغيرة والخفيفة الوزن بسهولة في مكان يسهل الوصول إليه لتحكم كامل أثناء شفط الحليب. ولمزيد من الراحة عند التخزين والنقل، يمكن لفّ الأنبوب ببساطة حول وحدة القاعدة. تأتي شافطة حليب الأم مع حقيبة سفر عملية.
يُعد التنظيف عملية سهلة بفضل عدد القطع المنفصلة القليل. لا يلامس الحليب الأنابيب ووحدة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، إن كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء القطع الكهربائية.
تعتبر شافطات حليب الأم الكهربائية الثنائية مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بانتظام. وفّري الوقت عبر شفط الحليب من الثديَين في الوقت نفسه وبطريقة مريحة.
ثبت أن عملية شفط الحليب من الثديَين في الوقت نفسه أكثر فعالية وقد تعزز قدرتك على زيادة إنتاج حليب الرضاعة.*
شافطات حليب الأم
تصميم
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الوظائف
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.