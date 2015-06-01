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  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

    SCF334/02

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف.

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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Comfort

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    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    شافطة حليب الأم مع وسادة تدليك

    • Natural
    • مع رضّاعتَين بسعة 4 أونصات
    وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

    وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

    تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

    تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

    تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

    عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لتدفق الحليب بأكثر طريقة مريحة لك.

    وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

    وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

    تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

    سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

    سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

    مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.

    تصميم صغير وخفيف الوزن، مع حقيبة سفر مفيدة

    تصميم صغير وخفيف الوزن، مع حقيبة سفر مفيدة

    تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسّهل حملها ووضعها على الثدي. يمكن وضع وحدة القاعدة الصغيرة والخفيفة الوزن بسهولة في مكان يسهل الوصول إليه لتحكم كامل أثناء شفط الحليب. ولمزيد من الراحة عند التخزين والنقل، يمكن لفّ الأنبوب ببساطة حول وحدة القاعدة. تأتي شافطة حليب الأم مع حقيبة سفر عملية.

    تنظيف سهل بفضل قطع منفصلة قليلة

    يُعد التنظيف عملية سهلة بفضل عدد القطع المنفصلة القليل. لا يلامس الحليب الأنابيب ووحدة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، إن كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء القطع الكهربائية.

    تشغيل سهل بكبسة زر

    تعتبر شافطات حليب الأم الكهربائية الثنائية مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بانتظام. وفّري الوقت عبر شفط الحليب من الثديَين في الوقت نفسه وبطريقة مريحة.

    الحل الأمثل لتوفير وقت الأمهات

    ثبت أن عملية شفط الحليب من الثديَين في الوقت نفسه أكثر فعالية وقد تعزز قدرتك على زيادة إنتاج حليب الرضاعة.*

    المواصفات التقنية

    • شافطات حليب الأم

      المادة
      خالية من مادة BPA*

    • تصميم

      تصميم شافطة حليب الأم
      تصميم صغير
      تصميم الرضّاعة
      • شكل صحي
      • عنق عريض

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      الزجاجة
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      شافطات حليب الأم
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      عبوات عينات ضمادات ثدي
      2 (ضمادتان نهاريتان وضمادتان ليليتان)  قطعة
      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      2  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      2  قطعة
      رضّاعة Natural سعة 4 أونصات
      2  قطعة
      هيكل شافطة حليب الأم
      2  قطعة
      وسادة ذات حجم قياسي
      2  قطعة
      وحدة قاعدة تتضمن أنبوبًا
      1  قطعة
      حقيبة سفر
      1  قطعة
      غشاء مرن احتياطي
      2  قطعة
      غطاء للسفر
      2  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      • سهولة التجميع
      • تنظيف سهل
      • مجموعة متوافقة بشكل كامل

    • الوظائف

      لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
      الجلوس في وضعية مريحة
      وسادة تدليك ناعمة
      تحفيز ناعم
      إعدادات
      • 3 إعدادات للشفط
      • وضع تحفيز واحد
      كمية أكبر من الحليب في وقت أقل
      الحل الأمثل لتوفير الوقت

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • *دراسة اختبارية منظّمة عشوائيًا لمقارنة طرق شفط الحليب بعد الولادة قبل الأوان (Jones et al ADC 2001؛85:F91).
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