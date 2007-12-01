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  • لرضاعة صحية ومريحة لرضاعة صحية ومريحة لرضاعة صحية ومريحة

    Philips Avent Tempo- Disposable System قنينة رضاعة طبيعية

    SCF648/01

    لرضاعة صحية ومريحة

    استمتعي براحة أكبر وبالطمأنينة كونك توفرين رضاعة صحية لطفلك بواسطة رضّاعة الرضاعة الطبيعية Tempo من Avent. تنطوي حاويات Tempo بينما يقوم الطفل بشرب الحليب، ما يسمح له بالتحكّم بتدفق الحليب، وما يؤدّي بالتالي إلى تقليص كمية الهواء في معدته.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Tempo- Disposable System قنينة رضاعة طبيعية

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    لرضاعة صحية ومريحة

    تعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية

    • 4 أونصات
    حاويات مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً

    حاويات مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً

    حاويات Tempo معقّمة مسبقاً وقابلة للاستخدام مرة واحدة ومصممة بشكل أعرض لتسهيل عمليتَي الملء والإطعام.

    نظام قابل للاستخدام مرة واحدة

    نظام قابل للاستخدام مرة واحدة

    حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً.

    تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

    تنطوي الحاوية لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل

    تنطوي حاويات Tempo أثناء إطعام الطفل لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل.

    يتحكم الطفل بتدفق الحليب

    يتحكم الطفل بتدفق الحليب

    تعزز قنينة الرضاعة الطبيعية Tempo الإطعام الصحي والنشط عن طريق السماح للطفل بالتحكم بتدفق الحليب مثل الرضاعة الطبيعية ما يساعد على تخفيف الأكل الزائد والتقيؤ.

    تدعم الرضاعة الطبيعية

    تدعم الرضاعة الطبيعية

    حلمة رضاعة مصممة بشكل طبيعي لتعزيز الاتصال المناسب للطفل بها وتسهيل عملية خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Wide neck

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      Yes

    • محتويات العبوة

      حاوية مصممة مسبقاً، ومعقّمة مسبقاً سعة 125 ملل/ 4 أونصات
      6  قطعة
      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      1  قطعة
      قنينة الرضاعة الطبيعية Tempo سعة 125 ملل/ 4 أونصات
      1  قطعة

    • الزجاجة

      المادة
      Highly durable

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • 0-6 months
      • 0 - 6 months

    Badge-D2C

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