سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.