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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    SCF673/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

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    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

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    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 8 أونصات/240 مل
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    مقاومة للسخونة

    مقاومة للسخونة

    إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    توفر البتلات داخل الحلمة مزيدًا من النعومة والمرونة من دون انقباض الحلمة؛ ومن ثم سيستمتع طفلك برضاعة مريحة ومُرضية بدرجة أكبر.

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    يسهم التصميم المزوّد بصمام مبتكر مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (زجاج وبوليبروبيلين وسيليكون).

    زجاج صيدلاني

    زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.

    تتوافق مع مجموعة Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • Ergonomic shape
      • Wide neck

    • المادة

      الزجاجة
      • BPA free*
      • Glass
      حلمة
      • Silicone
      • BPA free*
      خالية من مادة BPA*
      رضّاعة مصنوعة من زجاج بوروسيليكات من النوع الأول؛ الحلمة مصنوعة من السيليكون؛ صمام الأمان الدائري مصنوع من مادة PP (بوليبروبيلين)

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الاستخدام
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Dishwasher & microwave safe

    • الزجاجة

      المادة
      BPA free*
      السعة
      8 أونصات/240 مل

    • الوظائف

      رضاعة
      Easy combine breast and bottle
      حلمة
      • Unique comfort petals
      • Advanced anti-colic system
      • Extra soft and flexible nipple
      • Natural latch on

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0-12 months

    • الأبعاد والوزن

      الأبعاد
      الارتفاع: 8.7 سم؛ القطر: 6.6 سم
      الوزن
      رضّاعة واحدة: 14.67 غرام

    Badge-D2C

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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