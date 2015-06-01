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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF690/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

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    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 4 أونصات/125 مل
    • حلمة تدفق لحديثي الولادة
    • من تاريخ الولادة وما فوق
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    توفر البتلات داخل الحلمة مزيدًا من النعومة والمرونة من دون انقباض الحلمة؛ ومن ثم سيستمتع طفلك برضاعة مريحة ومُرضية بدرجة أكبر.

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    يسهم التصميم المزوّد بصمام مبتكر مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    تتميز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهل حملها والإمساك بها في أي اتجاه لتوفير الراحة القصوى، حتى ليدَي الطفل الصغيرتين.

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    تثق بنا الأمهات منذ 1984

    تعمل شركة Philips Avent منذ عام 1984 على تصميم منتجات مستوحاة من الطبيعة وتصنيعها، وقد تم العمل على تطوير هذه المنتجات أيضًا من خلال إجراء أبحاث مكثّفة وتجارب سريرية.

    تتوافق مع مجموعة Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    تتوفر بأحجام مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل صحي
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • خالية من مادة BPA*
      • البوليبروبيلين
      حلمة
      • خالية من مادة BPA*
      • سيليكون

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الاستخدام
      • سهلة التجميع
      • سهل التنظيف
      • سهلة الحمل
      • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف

    • الزجاجة

      المادة
      خالية من مادة BPA*
      السعة
      4 أونصات/125 مل

    • الوظائف

      سهولة الاستخدام
      سهلة التنظيف والتجميع
      رضاعة
      الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة
      • نظام متقدم مضاد للمغص
      • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
      • حلمة طرية ومرنة جدًا
      • بتلات مريحة وفريدة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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