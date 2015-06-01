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  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    Philips Avent ملعقة للتعليم قابلة للتخصيص Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

    SCF722/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    صمّمت الملعقة المخصصة للتعليم والقابلة للتخصيص من Philips Avent لمساعدة طفلك في تعلّم كيفية تناول الطعام بمفرده. فهي تتميّز بمقبض ورأس مرنين يمكن تخصيصهما بحسب قبضة طفلك واحتياجاته في مراحل النمو.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent ملعقة للتعليم قابلة للتخصيص Avent، عمر 6 أشهر وأكثر

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    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    تساعد طفلك في تطوير مهارات الأكل بمفرده

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    مقبض وملعقة قابلان للتعديل

    مناسبة لقبضة الطفل ومراحل تطور الأكل

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      ملعقة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

    Badge-D2C

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