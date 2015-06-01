SCF870/22
بخار صحي، عملية خلط سهلة
يمكنك تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز الخلط والطهو بالبخار 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، يمكنك طهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم على البخار، ثم ما عليك سوى رفع الدورق وقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشكّل الطهو بالبخار طريقة صحية للطهو. وتسمح تقنيتنا الفريدة للبخار بالتحرّك في دائرة من الأسفل نحو الأعلى، والتأكد من طهو كل المكونات بشكل متساوٍ من دون الغليان. ويتم الحفاظ على المغذيات والقوام وسوائل الطهو للخلط.
ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتحضير الطعام المغذي للأطفال في دورق واحد. عند طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق، وقلبه وتثبيته في مكانه، لتتمكني من الخلط حتى الحصول على القوام الذي تريدينه.
من خلط الفاكهة والخضار بطريقة ناعمة جدًا إلى مزج مكونات اللحمة والسمك والبقول وأخيرًا تقديم قوام مع قطعٍ أكبر حجمًا. يساعد جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 في تحضير أطعمة متنوعة لكل مرحلة من مراحل الفطام والتغذية.
يمكنك الاطّلاع على 12 وصفة مناسبة لعمر الطفل ونصائح لمرحلة الفطام بهدف مساعدتك في تزويد طفلك بانطلاقة صحية في الحياة ولبدء عادات جيدة لتناول الطعام ترافقه مدى الحياة.
تم تصميم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 مع مراعاة السهولة والعملية. تتميّز الإعدادات بالسهولة ويسهل تعبئته بالمياه ويتألف من قطع قليلة، مما يسهّل تنظيفه وتخزينه.
يشغل جهاز تحضير طعام الأطفال هذا مساحةً صغيرة جدًا في مطبخك، على سطح العمل أو عند تخزينه في خزانة.
لا داعي للانتظار أو المراقبة. ستعلمك إشارة صوتية مميزة عند طهو الطعام بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق، وخلط الطعام وتقديمه أو تخزينه لاستخدامه في وقت لاحق.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.