موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة

تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن.