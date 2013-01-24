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سماعات الرأس المثبتة على الأذن

TAH4105BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص. إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص. إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.
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    سماعات الرأس المثبتة على الأذن

    TAH4105BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    اشعر وكأنك في حلبة الرقص. تمنحك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه صوتًا واضحًا وصوت جهير قويًا. انعم بالراحة بفضل عصبة الرأس المبطّنة، واجعل الموسيقى تناسب ذوقك بفضل التصاميم بألوان غير لامعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس المثبتة على الأذن

    إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    اشعر وكأنك في حلبة الرقص. تمنحك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه صوتًا واضحًا وصوت جهير قويًا. انعم بالراحة بفضل عصبة الرأس المبطّنة، واجعل الموسيقى تناسب ذوقك بفضل التصاميم بألوان غير لامعة. إكتشف كلّ المميزات

    إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    اشعر وكأنك في حلبة الرقص. تمنحك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه صوتًا واضحًا وصوت جهير قويًا. انعم بالراحة بفضل عصبة الرأس المبطّنة، واجعل الموسيقى تناسب ذوقك بفضل التصاميم بألوان غير لامعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس المثبتة على الأذن

    إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    اشعر وكأنك في حلبة الرقص. تمنحك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه صوتًا واضحًا وصوت جهير قويًا. انعم بالراحة بفضل عصبة الرأس المبطّنة، واجعل الموسيقى تناسب ذوقك بفضل التصاميم بألوان غير لامعة. إكتشف كلّ المميزات

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      إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

      • برامج تشغيل بقطر 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم

      جهير غني، وصوت واضح

      استرجع أفضل اللحظات التي عشتها على حلبة الرقص بشكل متكرر. إذ تقدّم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 32 مم جهيرًا قويًا ومدويًا وصوتًا واضحًا. واحصل على عزل صوتي رائع بفضل تصميم الجزء الخلفي المغلق لكي تتمكن من الاستمتاع بكل ثانية من أغانيك المفضّلة.

      عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

      تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

      استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

      جهاز التحكّم المضمّن. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، كل ذلك من دون لمس هاتفك الذكي. ويساعد الموصل الملتوي على إبقاء سماعات الرأس موصولة بجهازك الذكي، وهو أمر مفيد إذا كان هاتفك في جيبك.

      تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

      تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        18.5  سم
        العرض
        16.5  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن
        0,153  كلغ

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        106 ديسيبل
        نوع
        ديناميكي

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        22.5  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.26  كلغ
        الوزن الصافي
        0,153  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.107  كلغ
        EAN
        48‎ 95229 10968 1

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        17  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الوزن الإجمالي
        0.96  كلغ
        الوزن الصافي
        0,459  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,501  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10968 8

      • التصميم

        اللون
        أسود

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