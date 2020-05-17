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  • إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص. إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص. إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    3000 series سماعات الرأس المثبتة على الأذن

    TAH4105BK/00

    إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    اشعر وكأنك في حلبة الرقص. تمنحك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه صوتًا واضحًا وصوت جهير قويًا. انعم بالراحة بفضل عصبة الرأس المبطّنة، واجعل الموسيقى تناسب ذوقك بفضل التصاميم بألوان غير لامعة.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 series سماعات الرأس المثبتة على الأذن

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    إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
    • سماعة مثبتة على الرأس خفيفة
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
    احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق

    احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق

    جهير غني، وصوت واضح

    استرجع أفضل اللحظات التي عشتها على حلبة الرقص بشكل متكرر. إذ تقدّم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 32 مم جهيرًا قويًا ومدويًا وصوتًا واضحًا. واحصل على عزل صوتي رائع بفضل تصميم الجزء الخلفي المغلق لكي تتمكن من الاستمتاع بكل ثانية من أغانيك المفضّلة.

    عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

    تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

    تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

    استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

    جهاز التحكّم المضمّن. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، كل ذلك من دون لمس هاتفك الذكي. ويساعد الموصل الملتوي على إبقاء سماعات الرأس موصولة بجهازك الذكي، وهو أمر مفيد إذا كان هاتفك في جيبك.

    موصل بشكل زاوية. يبقي سماعات الرأس موصولة

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    تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

    تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      32 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      106 ديسيبل
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      طول السلك
      1.2 م
      الوصلة
      3.5 مم
      الميكروفون
      ميكروفون مضمن

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      17  سم
      الوزن الإجمالي
      0.96  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 48 95229 10968 8
      الوزن الصافي
      0.459  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.501  كلغ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5  سم
      EAN
      48 95229 10968 1
      الوزن الإجمالي
      0.26  كلغ
      الوزن الصافي
      0.153  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.107  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      16.5  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.153  كلغ

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20089 0

    Badge-D2C

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