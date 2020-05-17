TAH4105BL/00
إيقاعك الخاص، بأسلوبك الخاص.
اشعر وكأنك في حلبة الرقص. تمنحك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه صوتًا واضحًا وصوت جهير قويًا. انعم بالراحة بفضل عصبة الرأس المبطّنة، واجعل الموسيقى تناسب ذوقك بفضل التصاميم بألوان غير لامعة.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استرجع أفضل اللحظات التي عشتها على حلبة الرقص بشكل متكرر. إذ تقدّم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 32 مم جهيرًا قويًا ومدويًا وصوتًا واضحًا. واحصل على عزل صوتي رائع بفضل تصميم الجزء الخلفي المغلق لكي تتمكن من الاستمتاع بكل ثانية من أغانيك المفضّلة.
تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.
استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، كل ذلك من دون لمس هاتفك الذكي. ويساعد الموصل الملتوي على إبقاء سماعات الرأس موصولة بجهازك الذكي، وهو أمر مفيد إذا كان هاتفك في جيبك.
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تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
تصميم
UPC
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