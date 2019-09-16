سماعات رأس مع ميكروفون
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت جهير لصوت محسّن مشغّلات حجم 14,2 مم/جزء خلفي مفتوح سماعة أذن مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم لجهير غني وصوت واضح
توفر مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم مع مغناطيس مصنوع من النيوديميوم جهيرًا غنيًا وصوتًا واضحًا.
مصممة لملاءمة مريحة على بنية الأذن
يستند التصميم إلى بنية الأذن، لتوفير ارتداء وملاءمة مريحَين للجميع.
سيلائم هذا التصميم المريح قناة أذنك بشكل مثالي
0
يبث برنامج تشغيل السماعات المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
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الصوت
نظام الصوت
مفتوح الاستجابة للتردد
20 - 20000
هرتز قطر السماعة
14.2
ملليمترًا الحساسية
106
ديسيبل طاقة الإدخال القصوى
5
ملي واط المقاومة
32
ohm
إمكانية الاتصال
توصيل الكبل
قابس استريو حجم 3,5 مم طول السلك
1.2
أمتار
الكرتونة الخارجية
الطول
34.7
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
96 العرض
32.5
سم الوزن الإجمالي
6.8
كلغ الارتفاع
26
سم GTIN
1 48 95229 10057 9 الوزن الصافي
5.76
كلغ وزن العلبة فارغة
1.04
كلغ
الملاءمة
التحكم في مستوى الصوت
نعم نوع مفاتيح التحكم
زر
الكرتونة الداخلية
الطول
31
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
24 العرض
16.2
سم الارتفاع
11.7
سم الوزن الصافي
1.44
كلغ الوزن الإجمالي
1.55
كلغ وزن العلبة فارغة
0.11
كلغ GTIN
2 48 95229 10057 6
أبعاد العلبة
الارتفاع
17.1
سم العرض
5
سم العمق
2.5
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
48 95229 10057 2 الوزن الإجمالي
0.0757
كلغ الوزن الصافي
0.06
كلغ وزن العلبة فارغة
0.0157
كلغ
أبعاد المنتج
طول السلك
0
سم الارتفاع
14.6
سم العرض
4.9
سم العمق
2.1
سم الوزن
0.0654
كلغ
تصميم
اللون
أبيض الملاءمة على الأذن
سماعة مثبتة في الأذن نوع الملامة داخل الأذن
ملاءمة مفتوحة
UPC
UPC
8 40063 20034 0
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