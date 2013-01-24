دجاج بصوص الطماطم

1 كجم صدور ووراك دجاج (4 صدور و 4 وراك) منزوعة الجلد
والعظم ومقطعة إلى قطع 2 سم
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
2 فص ثوم مقشر وتقطيع أحدهما إلى شرائح
1 ملعقة صغيرة بذور شمر
6 ورقات غار طازجة
2 عيدان روزماري طازج مع فصل الأوراق
500 مل خل التفاح
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 شرائح أنشوجة
12 حبة زيتون أسود مخلي
2 علبة طماطم صغيرة زنة 400 جرام
الاتجاهات
ابدئي التحضير بتتبيل الدجاج. ضعي قطع الدجاج في سلطانية كبيرة مع مقدار كبير من الفلفل الأسود. ضعي فص الثوم السليم في الهون واطحنه مع بذور الشمر وقليل من الملح. أضيفي ورق الغار وروزماري وافرمي هذه الأعشاب مع الخليط حتى تخرج النكهة. قّلبي الدجاج بهذا الخليط ثم صبي الخل عليه. غطي السلطانية بكيس بلاستيك محكم وضعيها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل ويفضل وضعها طوال الليل حتى يتم تتبيل الدجاج.
عندما تصبحي جهازة لتبدئي الطهي، تأكدي من تركيب التحريك في جهاز هومكووكر وضبطي درجة الحرارة على 175 درجة مئوية. صفّي الدجاج واحتفظ بالتتبيلة. جففي الدجاج بمناديل المطبخ الورقية ثم قلبيها في الدقيق في سلطانية وقليل من الملح والفلفل الأسود.
بمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي نصف مقدار زيت الزيتون والدجاج واضبط المؤقت لمدة 10 دقائق حتى تأخذ لونًا من جميع الجوانب. عند انقضاء الوقت المحدد، أخرجي الدجاج من الوعاء وأضيفي الزيت والدجاج المتبقي واضبطي المؤقت لمدة 10 دقائق أخرى. وعند الانتهاء، أعيدي الكمية الأولى من الدجاج إلى الوعاء وأضيفي الثوم المقطع شرائح
والأنشوجة والزيتون والطماطم ثم صبي التتبيلة التي تم الاحتفاظ بها. دعي الخليط حتى يغلي ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 130 درجة مئوية وضعي الغطاء واضبطي المؤقت لمدة
90 دقيقة.
عند انقضاء الوقت المحدد، انزعي بحرص التحريك من الوعاء ثم تخلصي من أي زيوت موجودة على سطح الصوص. قلّبي الخليط جيدًا وضعي الملح والفلفل الأسود حسب المذاق ثم وزعيه على السلطانيات وقدميه مع الخبز المقرمش الدافئ والسلاطة ونوع من العصير الطازج.
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