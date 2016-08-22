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  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    أداة OneBlade

    QP2510/10

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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    أداة OneBlade

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    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    تقنية OneBlade الفريدة

    تقنية OneBlade الفريدة

    تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

    تشذيب الشعر

    تشذيب الشعر

    يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة متساوية بواسطة أحد مشطَي اللحية الخفيفة. استخدم المشط بدقة 1 مم لتأثير اللحية النامية بعض الظهر، والمشط بدقة 2 مم للحية خفيفة.

    استمتع بحواف دقيقة

    استمتع بحواف دقيقة

    حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

    تخلّص من الشعر

    تخلّص من الشعر

    لا تحلق آلة الحلاقة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية لضمان الحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

    اتباع منحنيات الوجه

    اتباع منحنيات الوجه

    تتبع شفرة OneBlade من Philips منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق الوجه وحلاقته بشكل فعّال ومريح.

    تحديد الحواف بدقة والخطوط الحادة

    تحديد الحواف بدقة والخطوط الحادة

    تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

    مشطان للحية الخفيفة قابلان للتثبيت (1 و2 مم) للحية خفيفة متساوية

    مشطان للحية الخفيفة قابلان للتثبيت (1 و2 مم) للحية خفيفة متساوية

    ركّب أحد الأمشاط القابلة للتثبيت للحصول على اللحية الخفيفة والمتساوية التي تريدها.

    تدوم كل شفرة لمدة 4 أشهر

    تدوم كل شفرة لمدة 4 أشهر

    استبدل شفرتك بسهولة مرة واحدة كل 4 أشهر* للاستمتاع بأداء مثالي.

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    يمكن استخدام شفرة OneBlade المقاومة للمياه هذه فوق المغسلة أو أثناء الاستحمام. إن هذه الشفرة المخصصة للحلاقة الرطبة والجافة سهلة التنظيف ويمكن استخدامها مع رغوة أو بدونها.

    بطارية تدوم طويلاً

    بطارية تدوم طويلاً

    يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 30 دقيقة بعد شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات.

    المواصفات التقنية

    • أداء التشذيب والحلاقة

      نظام الحلاقة
      • تقنية تتبع المنحنيات
      • نظام الحماية المزدوجة
      نظام الترتيب والقص
      تقنية تتبع المنحنيات

    • الملحقات

      المشط
      مشطان للحية الخفيفة (1 و2 مم)
      الصيانة
      غطاء للتخزين

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Ni-MH
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      30 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      2  واط

    • تصميم

      اللون
      أخضر ليموني، رمادي فحمي
      المقبض
      مقبض مريح

    • الخدمة

      رأس بديل
      • QP210،‏ QP220،‏ QP610،‏ QP620
      • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*
      ضمان لسنتين
      على المقبض

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      نعم
      جاري الشحن
      قابلة للشحن
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل يمكن تدويره
      نعم

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    • لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.
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