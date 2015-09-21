QP2520/20
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي شفرة الوجه OneBlade من Philips مزوّدة بثلاثة أمشاط للحية الخفيفة. استخدم المشط بطول 1 مم للحصول على تأثير اللحية النامية بعد الظهر وبطول 3 مم لتشذيب دقيق و5 مم للحية خفيفة وطويلة.
حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.
لا تحلق آلة الحلاقة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية لضمان الحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.
تتبع شفرة OneBlade من Philips منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق الوجه وحلاقته بشكل فعّال ومريح.
تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.
احصل على طول اللحية المفضل لديك باستخدام أمشاط اللحية الخفيفة الثلاثة المضمّنة بدقة 1 مم أو 3 مم أو 5 مم.
استبدل شفرتك بسهولة مرة واحدة كل 4 أشهر* للاستمتاع بأداء مثالي. سيظهر مؤشر استخدام أخضر عند بلى الشفرة.
يمكن استخدام هذه الشفرة المضادة للمياه فوق المغسلة أو أثناء الاستحمام. إن شفرة OneBlade للحلاقة الرطبة والجافة سهلة التنظيف ويمكن استخدامها مع رغوة أو بدونها.
تستغرق عملية الشحن الواحدة 8 ساعات، وتوفّر أداءً ثابتًا لمدة 45 دقيقة.
أداء التشذيب والحلاقة
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
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