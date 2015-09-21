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  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    أداة OneBlade

    QP2520/20

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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    أداة OneBlade

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    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • بغض النظر عن طول الشعر
    • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
    • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
    تقنية OneBlade الفريدة

    تقنية OneBlade الفريدة

    تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

    تشذيب الشعر

    تشذيب الشعر

    يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي شفرة الوجه OneBlade من Philips مزوّدة بثلاثة أمشاط للحية الخفيفة. استخدم المشط بطول 1 مم للحصول على تأثير اللحية النامية بعد الظهر وبطول 3 مم لتشذيب دقيق و5 مم للحية خفيفة وطويلة.

    استمتع بحواف دقيقة

    استمتع بحواف دقيقة

    حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

    تخلّص من الشعر

    تخلّص من الشعر

    لا تحلق آلة الحلاقة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية لضمان الحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

    اتباع منحنيات الوجه

    اتباع منحنيات الوجه

    تتبع شفرة OneBlade من Philips منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق الوجه وحلاقته بشكل فعّال ومريح.

    تحديد الحواف بدقة والخطوط الحادة

    تحديد الحواف بدقة والخطوط الحادة

    تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

    أمشاط للحية الخفيفة تمنحك مزيدًا من الخيارات

    أمشاط للحية الخفيفة تمنحك مزيدًا من الخيارات

    احصل على طول اللحية المفضل لديك باستخدام أمشاط اللحية الخفيفة الثلاثة المضمّنة بدقة 1 مم أو 3 مم أو 5 مم.

    تدوم كل شفرة لمدة 4 أشهر

    تدوم كل شفرة لمدة 4 أشهر

    استبدل شفرتك بسهولة مرة واحدة كل 4 أشهر* للاستمتاع بأداء مثالي. سيظهر مؤشر استخدام أخضر عند بلى الشفرة.

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    يمكن استخدام هذه الشفرة المضادة للمياه فوق المغسلة أو أثناء الاستحمام. إن شفرة OneBlade للحلاقة الرطبة والجافة سهلة التنظيف ويمكن استخدامها مع رغوة أو بدونها.

    شحن قبل التنقل

    شحن قبل التنقل

    تستغرق عملية الشحن الواحدة 8 ساعات، وتوفّر أداءً ثابتًا لمدة 45 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • أداء التشذيب والحلاقة

      نظام الحلاقة
      • تقنية تتبع المنحنيات
      • نظام الحماية المزدوجة
      نظام الترتيب والقص
      تقنية تتبع المنحنيات

    • الملحقات

      المشط
      3 أمشاط للحية الخفيفة (1 و3 و5 مم)
      الصيانة
      غطاء للتخزين

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Ni-MH
      وقت التشغيل
      45 دقيقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      2  واط

    • تصميم

      اللون
      أخضر ليموني، رمادي فحمي
      المقبض
      مقبض مطاطي مضلع

    • الخدمة

      رأس بديل
      • QP210،‏ QP220،‏ QP610،‏ QP620
      • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*
      ضمان لسنتين
      على المقبض

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر الشحن على المحوّل
      رطب وجاف
      نعم
      جاري الشحن
      قابلة للشحن

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    • لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.
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