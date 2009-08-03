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  • تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    SCF890/01

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

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    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    عضّاضة تسنين تساعد في تهدئة آلام الأسنان

    • مرحلة التسنين الأولى
    • عضّاضة للأسنان الأمامية
    مصنوعة من مواد يمكن لطفلك عضّها عندما تبدأ الأسنان الأمامية بالنمو

    مصنوعة من مواد يمكن لطفلك عضّها عندما تبدأ الأسنان الأمامية بالنمو

    تتمتع هذه العضاضة بملمس مختلف لتوفير مستويات ضغط مختلفة لتهدئة آلم تسنين طفلك.

    عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

    عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

    خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

    يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم من Philips Avent

    يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم من Philips Avent

    المواصفات التقنية

    • الميزات

      خالية من مادة BPA
      نعم
      تساعد على تلطيف ألم الأسنان
      نعم
      يمكن تعقيمها
      نعم
      صحية
      نعم
      ملوّنة لتشجيع الأطفال على اللعب
      نعم
      للأسنان الأمامية
      نعم

    • بلد المنشأ

      ماليزيا
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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