احصلي على أفضل نتيجة مع تطبيق Lumea IPL الجديد سجلي جهازك وابدأي مع تطبيق Lumea IPL.
نزّلي تطبيق Lumea IPL واحصلي على المساعدة في كل خطوة
يقدّم التطبيق الإرشاد والدعم التفصيليين، ما يساعدك على الشعور بالثقة بشأن جلسات العلاج. يمكنك أيضًا إنشاء خطة علاج شخصية وتتبع جلسات العلاج وتواريخها والحصول على إشعارات تذكير والتحقق من إعدادات الجهاز.
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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال
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إضافة منتج
إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال
أقر بذلك
You are about to visit a Philips global content page
Continue
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