استفيدي من سنة ضمان إضافية*" to "استفيدي من 3 سنوات ضمان إضافية*



*اشتركي للبقاء على اطلاع وسجّلي منتج Lumea الخاص بك في غضون 90 يومًا. ضمان ممدّد لمنتجات Lumea التي تبدأ برمز BRI9 أو SC199 فقط، باستثناء BRI956/05.