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احصلي على أفضل نتيجة مع تطبيق Lumea IPL الجديد

سجلي جهازك وابدأي مع تطبيق Lumea IPL.

تطبيق Lumea IPL

نزّلي تطبيق Lumea IPL‏ واحصلي على المساعدة في كل خطوة

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يقدّم التطبيق الإرشاد والدعم التفصيليين، ما يساعدك على الشعور بالثقة بشأن جلسات العلاج. يمكنك أيضًا إنشاء خطة علاج شخصية وتتبع جلسات العلاج وتواريخها والحصول على إشعارات تذكير والتحقق من إعدادات الجهاز.

يتوفر تطبيق Lumea IPL في اللغات التالية

استفيدي من سنة ضمان إضافية*" to "استفيدي من 3 سنوات ضمان إضافية*


*اشتركي للبقاء على اطلاع وسجّلي منتج Lumea الخاص بك في غضون 90 يومًا. ضمان ممدّد لمنتجات Lumea التي تبدأ برمز BRI9 أو SC199 فقط، باستثناء BRI956/05.

تسجيل جهاز Lumea الخاص بي

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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You are about to visit a Philips global content page

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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