تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
المحتويات
بلد المنشأ
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام